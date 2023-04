Luigi Di Maio è il “candidato migliore” per l’incarico di inviato Ue per il Golfo La lettera dell’Alto rappresentante Borrell agli Stati membri

(Di domenica 23 aprile 2023) L’Altodell’Unione europea Josepha designatoDicome il “” perdiUe per il. La notizia è stata comunicata ai 27con l’invio di unaDiè il “” perdiUe per il“Dopo un’attenta valutazione, consideroDiilpiù adatto” aldiUe per il. A comunicarlo è stato l’Alto ...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Scelta vergognosa" Corriere della Sera

