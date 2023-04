Luigi Di Maio ce l’ha fatta | sarà l’inviato speciale Ue nel Golfo Persico | «È il candidato più adatto»

(Di domenica 23 aprile 2023) L’ex ministro degli EsteriDiavrebbe ottenuto il via libera definitivo per la sua nomina a inviatodell’Unione Europea nelPerisco. Il Corriere della Sera dichiara di aver visionato la lettera con la quale l’Alto rappresentante Ue in politica estera Josep Borrell ha comunicato agli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza degli Stati membri la sua scelta, dopo «un’attenta riflessione», al termine della quale è stato ritenuto «ilpiù». La candidatura di Diera stata approvata dal governo Draghi e aveva ottenuto il parere positivo del panel tecnico incaricato di valutare i curriculum di tutti i candidati. Borrell ha proposto di dargli l’incarico «per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1° giugno 2023 ...

14.00 Borrell: "Diinviato Ue nel Golfo" "Dopo un'attenta valutazione, consideroDiil candidato più adatto" per l'incarico di inviato Ue per il Golfo. Lo ha scritto l'Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell,in una lettera agli stati membri per indicare la nomina di Di ...Dil'inviato speciale Ue per il Golfo. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Comitato politica e sicurezza (Cops), una "mera formalità", secondo gli addetti ai ...E'Dil'inviato speciale Ue per il Golfo. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una 'mera formalità', secondo gli addetti ai lavori. Per Josep Borrell, ...

Luigi Di Maio indicato dall'Ue come inviato per il Golfo - Mondo Agenzia ANSA

"Dopo un'attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto" all'incarico di inviato Ue per il Golfo. (ANSA) ...Luigi Di Maio scelto come inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo persico. La decisione, però, ha scatenato un putiferio, ...