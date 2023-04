Luigi Di Maio | Borrell lo indica come inviato speciale della Ue per il Golfo Persico La Lega | scelta vergognosa Tajani | «Non è nostro candidato»

'In quanto ex ministro degli Esteri italiano,Diha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo'. Così l'Alto rappresentante per la politica estera europea ...Diemissario dell'Unione europea nel Golfo Persico Per Josep Borrell , l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, una sorta di ministro ...... l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, ha scritto una lettera al Comitato politico e di sicurezza degli Stati membri per indicareDiquale "candidato più adatto"...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Scelta vergognosa" Corriere della Sera

Ma "Di Maio fu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 a proposito dell'indicazione di Luigi Di ...Cancellato dalla politica italiana alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, Luigi Di Maio ora avrà una seconda vita istituzionale negli organi comunitari.