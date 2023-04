L’Ue ricicla Di Maio | è ufficiale | maxipoltrona per Luigi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 aprile 2023) Hai capitoDi: l’ex rivoluzionario, l’ex vaffaday, l’ex abolitore della povertà, l’ex capo di un partito nato morto (poveretto chi c’ha creduto), alla fine ce l’ha fatta. Sarà lui l’inviato speciale Ue per il Golfo. Cosa sia esattamente forse non l’ha capito neppure lui e chissà se servirà davvero. Di certo aiuteràno a tirare a campare: rimasto senza stipendio parlamentare a causa del fallimentare partito dell’Ape (il cronista neppure ricorda come si chiama, per dire), adesso occuperà una poltrona che faceva gola a tanti. Anziché aprire le Istituzioni come una scatoletta di tonno, ci si è infilato dentro con tutte le zampe e non intende certo uscirne. L’ufficialità è stata data da Josep Borrell in una lettera spedita alle rappresentanze europee. La nomina tecnica ora spetta al Cops (Comitato Politico e di Sicurezza) e ...