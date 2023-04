L' Udinese torna alla vittoria | 3-0 alla Cremonese

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) UDINE (ITALPRESS) – Con un rotondo 3-0 l'batte la‘Dacia Arenà. Gara a senso unico e primo tempo giocato ai limiti della perfezione dai padroni di casa, che hanno dominato la gara senza mai lasciare diritto di replica agli avversari. Unaimportante che regala tranquillitàsquadra guidata da Sottil dopo mesi non semplici. Discorso diverso per l'undici guidato da Brdini che vede la retrocessione sempre più vicina e che, per continuare a sperare, dovrà vincere il prossimo match con il Verona. Sprint iniziale vincente dei bianconeri che, al 2?, trovano il vantaggio con Samardzic che, dal limite, batte Carnesecchi con un esterno sinistro velenoso che si infila all'angolino basso del secondo palo. ...