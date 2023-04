L' Udinese si ritrova grazie ai suoi gioielli Cremonese | per salvarsi serve concretezza

L'vince 3 - 0 sulla Cremonese, riscattandosi così dalla sconfitta della scorsa settimana contro la Roma: il commento del nostro inviato ...Col passare dei minutifreschezza. 6 Thiaw Qualche eccesso di confidenza sia in marcatura ...00 Torino - Salernitana 1 - 1 18:00 Sassuolo - Juventus 1 - 0 20:45 Roma -3 - 0 MOTORI - ......30 Empoli - Inter, ultimo treno Champions per Inzaghi che con i quindici punti restituiti alla Juventus siin sesta posizione a meno 5 dalla Roma. Alle 15 Monza - Fiorentina ed- ...

Serie A, il Monza ribalta la Fiorentina da 0-2 a 3-2. Tris Udinese sulla Cremonese Calcio in Pillole

AGI - Dopo tre turni di astinenza l'Udinese torna a vincere tra le mura amiche battendo senza troppi problemi la Cremonese. Alla Dacia Arena finisce 3-0 grazie alle reti di Samardzic, Nehuen Perez e S ...Cremona, 23 aprile 2023 – Giornata da dimenticare in fretta per una Cremonese davvero grigia, che in casa dell’Udinese subisce un 3-0 senza troppe attenuanti al termine di una partita che ha sempre co ...