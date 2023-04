(Di domenica 23 aprile 2023) L'risponde presente. Lasi assenta. Per un tempo intero. Quello che serve ai bianconeri di Andrea Sottil per segnare tre gol, il primo dopo 1'45' con un colpo da campione del ...

L'festeggia anche il primo gol in campionato di Isaac Success e il secondo di Nehuen Perez, una sentenza di testa. La Cremonese dopo due successi da speranza, si arrende troppo presto ...... checon la Juventus terza in classifica dopo la sospensione dei 15 punti di qualificazione. il segno 2 contro l'vale 4,70.Da 2 mesi, da Inter -, la curva Nord non dedica a Inzaghi il coro di incitamento e saluto ... Non è molto, ma in tempi di magra è già abbastanza Domenica a Empolila corsa a ostacoli ...

L’Udinese riparte e lascia nei guai la Cremonese: 3-0 con Samardzic, Perez e Success La Gazzetta dello Sport

Udinese-Cremonese, i bianconeri per tornare al successo in casa, i grigiorossi per allungare le piccole speranze di rimonta salvezza. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.Tornano le parole di Marino e Ehizibue, rispettivamente D.t e centrocampista dell'Udinese, a pochi minuti dal match contro la Cremonese ...