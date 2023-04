, fuoriclasse brasiliana mvp della Final Four di Bisceglie Troppa differenza Con Lù e Renata in stato di grazia, però, c'è poco da fare. Le due fuoriclasse si scambiano i favori: stavolta è ...BITONTO - TIKITAKA FRANCAVILLA 2 - 0: il tabellino BITONTO: Castagnaro, Santos, Renatinha,, Pernazza, Nicoletti, Buquicchio, Abbadessa, Pezzolla, Mansueto, Errico, Tempesta. All.: Marzuoli. ...Pescara in scia della capolista Bitonto, che non ha problemi a superare 11 - 0 il fanalino di coda Vis Fondi con sei gol di. Ma la copertina della diciannovesima giornata della Serie A Femminile è tutta per le adriatiche di Dudu Morgado. Un remake della scorsa finale scudetto trionfale per le biancazzurre, che ...

Lucileia&Renata show: il Bitonto alza la Coppa Italia con 5 gol La Gazzetta dello Sport

Futsal spettacolo al PalaDolmen di Bisceglie dove Kick Off e Bitonto conquistano la finalissima dopo due semifinali a dir poco combattute. Salutano a testa alta la competizione Lazio e Pescara. Domeni ...Il Kick Off travolto 5-0 nella finale di Bisceglie. Il presidente Intini: "Un trofeo da regalare alla nostra città" ...