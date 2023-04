Lucia Pica | Remembrance è palette occhi must have dell’estate 2023

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 aprile 2023) BYREDO presenta: eyeshadowcomposta da 18 colori «Byredo nasce dall’idea del profumo come rappresentazione dei ricordi. Voglio che il trucco sia un mezzo di comunicazione di emozioni tangibili. Nelladi ombretti, il mio obiettivo è di evocare un’idea di passato nel presente; un’idea di memoria a metà tra la realtà e il sogno. È quello spazio della nostra memoria, dove le cose sono raffinate e romantiche» afferma, Creative Image & Makeup Partner. Un ricordo di cose passate: una fusione di fatti e finzione, di colori ed emozioni, un ricordo confuso che è allo stesso tempo nitido e perfetto. E’ proprio questa rappresentazione di un mondo emozionale che ritroviamo in quest’ultima edizione limitata di ombretti,. Come la memoria ...