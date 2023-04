Lucca | incendio in casa | muore 64enne

(Di domenica 23 aprile 2023), 23 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 64 anni è morto carbonizzato nell'dell'abitazione in cui viveva da solo in località Pegnana Bassa, nel comune di Barga (). A dare l'allarme la sorella che era andata a trovarlo. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri e sanitari della Misericordia di Barga, che purtroppo hanno constatato il decesso dell'uomo.

