(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 64 anni è morto carbonizzato nell’dell’abitazione in cui viveva da solo in località Pegnana Bassa, nel comune di Barga (). A dare l’allarme la sorella che era andata a trovarlo. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri e sanitari della Misericordia di Barga, che purtroppo hanno constatato il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il rogo in un'abitazione nel comune di Barga Un uomo di 64 anni è morto carbonizzato nell'dell'abitazione in cui viveva da solo in località Pegnana Bassa, nel comune di Barga (). A dare l'allarme la sorella che era andata a trovarlo. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, ......WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlatiGustosa, una settimana al via: il calendario si arricchisce con la presenza della chef Federica Continanza 3 Marzo 2023 LIVORNO -...- - > Secondo una prima ricostruzione l'sarebbe divampato proprio all'interno della camera ...carri armati italiani verso Kiev intervento dei vigili del fuoco Fotogallery - Montecarlo (), ...

Lucca, incendio in casa: muore 64enne Adnkronos

Tragedia a Barga: 64enne muore per un incendio nella sua abitazione. All’origine delle fiamme un incendio domestico ...Un uomo di 64 anni è morto carbonizzato nell’incendio dell’abitazione in cui viveva da solo in località Pegnana Bassa, nel comune di Barga (Lucca). A dare l’allarme la sorella che era andata a trovarl ...