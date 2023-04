Lozano | «Sarà una partita molto diversa dall’andata»

A DAZN, nel pre - partita di Juventus - Napoli , è intervenuto l'attaccante del Napoli Hirving, rilasciando alcune dichiarazioni: " Juventus diversa rispetto all'andata Sì, me l'aspetto,una partita fisica e tecnica e contro la Juve si gioca sempre contro una squadra forte....In alternativa,possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le ... NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, ...... Rrahmani e Politano; in porta ciMeret con la difesa composta da Olivera e Di Lorenzo sulle ... In attacco torna titolare Osimhen cone Kvaratskhelia ai suoi lati. Juventus - Napoli ...

Lozano: “Sarà una partita diversa rispetto all’andata”, cosa aggiunge sullo scudetto! Spazio Napoli