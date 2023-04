Lozano | “Sarà una partita diversa rispetto all’andata” | cosa aggiunge sullo scudetto!

(Di domenica 23 aprile 2023) Missione rinascita. Il Napoli – dopo l’eliminazione dalla Champions League avvenuta in settimana – vuole a tutti i costi consolidare il campionato. Infatti, i partenopei hanno questa sera la grande occasione di allungare a 17 punti dalla Lazio, uscita sconfitta ieri pomeriggio contro il Torino. Spalletti e i suoi ragazzi, però, avranno il difficile compito di battere la Juventus, reduce da ottime notizie. I bianconeri hanno riavuto i 15 punti tolti precedentemente in classifica e strappato il pass per le semifinali d’Europa League. Di seguito la voce di Hirvinga DAZN, uno dei più grandi protagonisti di questa stagione.intervistanon ha dubbi: “La nostra testa è solo rivolta a questa sera” LA“Mi aspetto una Juveda quella dell’andata. Quella di ...

In alternativa,possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le ... NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, ...... Rrahmani e Politano; in porta ciMeret con la difesa composta da Olivera e Di Lorenzo sulle ... In attacco torna titolare Osimhen cone Kvaratskhelia ai suoi lati. Juventus - Napoli ...In attaccoconfermato Osimhen con Kvaratskhelia a sinistra ea destra. In difesa sulla corsia sinistra spazio ad Olivera mentresempre Juan Jesus l'altro centrale. Juventus - Napoli, ...