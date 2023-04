Louis compie 5 anni | le foto esclusive nella ' carriola' e gli auguri di Kate e William

... l'ha dipinta 'pericolosa e cattiva'': le rivelazioni della migliore amica della regina consorte Il compleanno del piccolo'Qualcuno5 anni... Tantissimi auguri al principe', si ...Il principe, terzogenito dei principi del Galles William e Kate, oggicinque anni e per la ricorrenza viene diffuso un suo ritratto ufficiale che lo vede sorridente in maglioncino colorato con sullo ...Festa in giardino e foto sulla carriola per il principe, terzogenito dei principi di Galles William e Kate, che oggicinque anni. Il bambino, quarto in linea di successione al trono , è stato fotografato mentre viene portato a passeggio dalla ...

Auguri di buon compleanno al principino Louis, 5 anni e già protagonista a corte Io Donna

È tempo di festeggiamenti a Windsor. Oggi, domenica 23 aprile, il principe Louis, il più piccolo dei Cambridge, compie cinque anni. Per ...Il più piccolo dei Cambridge, il principe Louis, oggi compie cinque anni e per la ricorrenza viene diffuso un suo ritratto ufficiale che lo vede sorridente in maglioncino colorato con sullo sfondo un ...