Lotta al razzismo | Kouamè segna ed esulta come Lukaku

Anche Christian Kouamé si schiera con Romelu Lukaku nellaal. L'attaccante della Fiorentina è andato a segno dopo 8 minuti nella partita contro il Monza: un colpo di testa perfetto da calcio d'angolo che ha stappato la partita. Ma al di là ...Dopo dieci minuti della gara contro il Monza segna con un colpo di testa, corre a bordocampo e feteggia mandando un messaggio per laal: occhi chiusi, mano sulla testa e indice alla ..."Lo ringrazio per questa opportunità che secondo me è anche un passo in avanti per il calcio italiano nellacontro il. Ora penso solo a recuperare in vista di questa semifinale. In ...

Kouamé segna e omaggia Romelu Lukaku, esulta zittendo tutti a ... Sport Fanpage

Anche Christian Kouamé si schiera con Romelu Lukaku nella lotta al razzismo. L'attaccante della Fiorentina è andato a segno dopo 8 minuti nella partita contro il Monza: un colpo di testa perfetto da c ...L'esultanza di Lukaku, che gli è costata l'espulsione nella gara di Coppa Italia contro la Juventus, è stata riproposta anche da altri giocatori in altri stadi. L'ultimo a imitare BigRom in termini di ...