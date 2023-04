L’orso MJ5 non sarà abbattuto | è arrivato lo stop del Tar

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 23 aprile 2023)MJ5, che ha aggredito il 5 marzo 202, un 39enne, Alessandro Cicolini (fratello del sindaco di Rabbi) che stava passeggiando con il suo cane in Val di Rabbi, in Trentino, non. Il Tar ha infatti sospeso l’ordinanza che era stata firmata dal presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. L’unico provvedimento che rimarrà in vigore nei confronti dell’animalequello di cattura. Il presidente della Lega Antivivisezione, Gian Marco Prampolini, non può che dirsi soddisfatto della decisione presa dai giudici: “Con nostra grande soddisfazione – ha dichiarato in una nota ufficiale – il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi ...