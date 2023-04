L’orsa Jj4 tra la vita e la morte | quando l’uomo confonde la vendetta con la giustizia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 aprile 2023) Trento – Una mamma strappata ai propri cuccioli, un uomo che ha perso tragicamente la… da giorni non si fa altro che parlare della vicenda avvenuta in Trentino nella Val di Sole, dove un runner è stato aggredito e ucciso da un orso. Il tragico evento, che ha come protagonistaJj4, ha sconvolto tutta Italia, dividendo l’opinione pubblica in due: da una parte c’è chi insiste sulla pericolosità dell’animale e che chiede a gran voce il suo abbattimento, mentre dall’altra, c’è chi sta cercando in tutti i modi di difendere ladel. Sono soprattutto gli animalisti che, in primis, si sono schierati a difesa del: tra striscioni, campagne social e petizioni, stanno facendo sentire la propria voce per scongiurare la drastica decisione che potrebbe prendere il Tar del Trentino. Dico ...