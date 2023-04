Lonardo FI | “Benevento è una città a 10 km h con tanti disagi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lucio, Coordinatore cittadino di Forza Italia. La notizia del giorno è l’ennesimo “ipse dixit” del Sindaco che proclamaa 30 km\h: non è una novità, la prima è stata Olbia nel giugno 2021 al grido “ce lo chiede l’Europa” che da sempre si arroga il diritto di cambiare le nostre abitudini di vita e soprattutto la portata delle nostre tasche, ora per l’ecosostenibilità abitativa che è un costo notevole ma che non può essere addebitato ai soli cittadini, ora per la futura cessazione della produzione di auto diesel e benzina con un colpo mortale alla nostra industria automobilistica, ora per l’obbligo dei carburanti sintetici che già ha fatto crollare la valutazione dell’usato, vuoi per le sanzioni comminate, ...