(Di domenica 23 aprile 2023) commenta Ucciso per aver fatto da consulente in un'giudiziaria. È la pista più probabile per gli inquirenti diche indagano sull'delAntonio Novati, di 75 anni, ...

Nella notte fra venerdì e sabato un uomo di 60 anni diè statodai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario. È il proprietario di una cascina che sarebbe già stata venduta in asta ...Il noto professionista con studio a Milano , 75 anni, era stato ritrovato in un lago di sangue nell'auto di famiglia parcheggiata a Massalengo,, giovedì sera. L'uomoè Francesco Vailati,...... il commercialista milanese di 74 anni trovato morto all'interno della sua auto a Massalengo () nella serata di giovedì 20 aprile. I carabinieri hannocon l'accusa di omicidio volontario ...

Lodi, fermato un 60enne per l'omicidio del commercialista | Lite degenerata per casa venduta all'asta TGCOM

Ucciso per aver fatto da consulente in un'asta giudiziaria. È la pista più probabile per gli inquirenti di Lodi che indagano sull'omicidio del commercialista Antonio Novati, di 75 anni, trovato morto ...Risolto il mistero dell'omicidio del commercialista Antonio Novati. Il noto professionista con studio a Milano, 75 anni, era stato ritrovato in un lago di sangue nell'auto di ...