Lo stress fa invecchiare prima | fortunatamente questo effetto è reversibile

Vivere un forte, come un intervento chirurgico d'emergenza, una gravidanza o una grave forma di Covid - 19, può fareprima del tempo: questo aumento dell'età biologica, però, è fortunatamente ...Non serve chiedere quanti anni hai. Basta domandare quanto sei stressato. Il peso della vita infatti può influire sulla sua durata. Se era risaputo che fortiaccelerassero l'invecchiamento, ora si è scoperto che è vero anche il contrario: terminato l'affaticamento, l'orologio del nostro corpo torna a rallentare e riporta l'organismo alla giusta età. ...Vivere un forte, come un intervento chirurgico d'emergenza, una gravidanza o una grave forma di Covid - 19, può fareprima del tempo: questo aumento dell'età biologica, però, è fortunatamente ...

Lo stress fa invecchiare prima, ma il processo è reversibile - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Vivere un forte stress, come un intervento chirurgico d’emergenza, una gravidanza o una grave forma di Covid-19, può fare invecchiare prima del tempo: questo aumento dell’età biologica, però, è fortun ...Uno studio su Cell Metabolism usa il Dna per misurare la vera età dell'organismo. E trova che l'equilibrio psicofisico può modificare il nostro orologio biologico, accelerandolo ma anche rallentandolo ...