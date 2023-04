Lo stress fa invecchiare prima | fortunatamente questo effetto è reversibile

... " Insieme, questi dati mostrano che l'età biologica subisce un rapido aumento in risposta a diverse forme di, che si inverte dopo il recupero dallo. Il nostro studio scopre un nuovo ...Sebbene l'età biologica sia aumentata in modo relativamente rapido in risposta allo, è tornata allo stato basale dopo il recupero dall'evento. In un articolo sulla rivista Cell Metabolism , i ...Vivere un forte, come un intervento chirurgico d'emergenza, una gravidanza o una grave forma di Covid - 19, può fareprima del tempo: questo aumento dell'età biologica, però, è fortunatamente ...

Troppo stress fa invecchiare. Cosa dice lo studio ilGiornale.it

Uno studio dimostra che si può andare incontro a un invecchiamento biologico precoce se si è sottoposti a forte stress ma lo stesso processo è reversibile: ecco come funziona il meccanismo spiegato da ...Dopo stress intensi l’età biologica si impenna e invecchiamo di colpo, ma recuperando al meglio dai momenti difficili (e imparando a gestire lo stress) si può «ringiovanire» ...