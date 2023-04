Lo Show dei Record su Canale 5 con Gerry Scotti | le anticipazioni della puntata del 23 aprile

(Di domenica 23 aprile 2023) Stasera 23nuovo appuntamento con Lodeicondotto da: ecco ledel programma di5 Stasera 23su5, nuovo appuntamento con Lodei. Il programma, condotto da, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lodeiè il programma tv ufficiale del Guinness Worlds. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo si mettono alla prova ogni settimana per cercare di entrare nel Guinness Worlds ...

... dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordonuovi episodi di ... FOTO FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti TVCucine da Incubo 2023, cos'è successo ...... è stata Iva Zanicchi, presidentegiudici - investigatori, a consegnare il trofeo a Samuel ... E' finita così, quindi, questa edizione dello, non premiata in ascolti , che ieri sera ha visto ...LE SERIE TV: DA SHAKE A PESCI PICCOLITHE JACKAL Nutrito anche il programma per gli ... Poco budget , lodistribuito da Prime Video ideato ed interpretato dai The Jackal. Il 30 aprile è la ...

"Lo show dei record", ultimo appuntamento TGCOM

Matthia Pezzoni, 34 anni, presidente del Comitato Sicurezza per Milano, stavolta è finito in ospedale con un occhio nero e varie contusioni al volto: "La loro aggressività è sempre più alta" ...Dopo anni passati a giocare a League of Legends, è chiaro per me che l'universo del gioco e la vasta tradizione dei personaggi sono i suoi aspetti più affascinanti. Anche se MOBA potrebbe non essere i ...