LIVE – Venezia-Varese 14-14 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventottesima giornata dellaA1di. I lagunari, guidati da coach Spahija, si sono resi protagonisti di uno sprint notevole nelle ultime settimane, arrivando a collezionare sei successi di fila che vogliono dire quinta posizione in classifica. Ora, ecco la sfida contro i lombardi, che dalla zona playoff si sono visti catapultati in ultima posizione per la penalizzazione di 16 punti, e sono quindi alla ricerca di successi vitali per continuare a sperare nella salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 23 aprile sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...