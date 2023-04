LIVE Superbike | GP Olanda 2023 in DIRETTA | tra poco via il gara-2! Alvaro Bautista a caccia dell’en plein

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 5? al via di-2! 13.51 Condizioni d’asciutto per questa-2, temperature non troppo elevate ad Assen. 13.48 Per Ducati c’è la 400ª vittoria in vista nella storia in, dal momento che con l’affermazione della Superpole Race è arrivato il successo n.399. 13.45 Spetterà ai soliti Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu provare a contrastare l’incedere di un, che sembra guida su una nuvola. 13.42 Il tassametro corre per quanto riguardache, con l’affermazione nella Superpole Race, ha raggiunto quota sette vittorie stagionali, nelle otto gare fin qui disputate. Una serie di risultati notevolissima, che l’iberico ha tutte le possibilità di aggiornare. 13.39 Non va oltre la 13a posizione Michael ...