LIVE Superbike | GP Olanda 2023 in DIRETTA | dalle 14 00 gara-2! Alvaro Bautista a caccia dell’en plein

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Il tassametro corre per quanto riguardache, con l’affermazione nella Superpole Race, ha raggiunto quota sette vittorie stagionali, nelle otto gare fin qui disputate. Una serie di risultati notevolissima, che l’iberico ha tutte le possibilità di aggiornare. 13.39 Non va oltre la 13a posizione Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 11.8, quindi è 15° Danilo Petrucci (Ducati) a 12.8, 20° Lorenzo Baldassarri (Yamaha) a 24.4, con Gabriele Ruiu (BMW) che chiude 22° a 25.7. 13.36 Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 3.126, quinta per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 6.0, davanti ad Axel Bassani (Ducati) sesto a 6.7. Settima posizione per lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 7.0, ottavo il britannico Scott Redding (BMW) a 7.1, nono lo spagnolo Xavi Vierge ...

È appena iniziata un fine settimana di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW , con ben 5 appuntamenti a due e quattro ruote, tutti. Si parte venerdì 21 aprile con lae il Round d'Olanda , in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Fino a domenica, tutti gli appuntamenti ...Gli orari del round d'Olanda,su SkySport MotoGP VENERDI' 21 APRILE FP1- ore 10:25 FP2- ore 14:55 SABATO 22 APRILE Superpole Supersport 300 - ore 9:40 Superpole Supersport -...Tutte le sessioni verranno trasmesseda Sky Sport MotoGP , e in streaming su Sky GP e NOW Tv . ...- Round Assen - Orari TV Venerdì 21 aprile Ore 10:30: PL1(in diretta su Sky ...

SBK: Bautista scatta dalla pole e punta al bis dopo il successo di ieri in Gara 1, al suo fianco ci sarà Rea, il migliore nel warmup, mentre Toprak chiude la prima fila ...Nel Gran Premio d’Olanda il pilota spagnolo fa il bis dopo il trionfo di ieri in Gara 1 ed è l’unico che riesce a rompere gli equilibri di una gara piuttosto lineare.