LIVE – Reggio Emilia-Brescia | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventottesima giornata dellaA1di. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione di coach Sakota ha perso contro Tortona, assestandosi a 20 punti, quindi con una vittoria di margine sulla zona retrocessione. Fondamentale, quindi, sarebbe trovare la vittoria casalinga; anche gli ospiti, però, hanno bisogno di punti importanti per continuare a coltivare la speranza di un posto nei playoff, ricoprendo attualmente la nona posizione. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 23 aprile sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38a giornata di Serie C, Girone BEMILIA - Domenica 23 aprile 2023 , al Mapei Stadium diEmilia, andrà in scena Reggiana - Imolese, ...Quarto ufficiale Francesco Cosso diCalabria. Al VAR Antonio Di Martino di Teramo; AVAR Federico La Penna di Roma. 1. Presentazione del match QUI MONZA - Out Sensi. Palladino dovrebbe ...... che si terrà per la prima volta nella Città diCalabria , presso la meravigliosa cornice ... diventato oramai la "Finale Multiregionale SummerTour" che vedrà protagoniste le Regioni ...

LIVE – Reggio Emilia-Brescia, Serie A1 2022/2023 basket ... SPORTFACE.IT

La partita Reggiana - Imolese del 23 aprile 2023 alle ore 14.30 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38a giornata di Serie C, Girone ...Si è aggiudicata il premio nella categoria Miglior Gestione per lo Sviluppo Sostenibile (medie-grandi imprese).