LIVE – Napoli-Tortona 82-69 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventottesima giornata dellaA1di. Reduci da due sconfitte consecutive, gli uomini di coach Pancotto sono ripiombati in penultima posizione, a pari punti (18) con il Verona, ma indietro negli scontri diretti. Contro i piemontesi, quindi, servirà una prova di grande carattere, anche se la squadra guidata da coach Ramondino ha mostrato un rendimento abbastanza altalenante, nelle ultime uscite. La palla a due è fissata alle ore 16:00 di domenica 23 aprile sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

A San Siro il Milan di Pioli tornerà dopo la qualificazione alla semifinale di Champions conquistata contro il, ad aspettarlo ci sarà il Lecce desideroso di conquistare punti ...Novità clamorose per Juventus -: Allegri lascia tre top player in panchina per il big match contro la squadra capolista di Spalletti. Al netto delle difficoltà incontrate quest'anno dalla Vecchia Signora e delle tante ...... Barella per comportamento non regolamentare vedi anche Coppa Italia, Gravina grazia Lukaku: no squalifica, gioca contro Juve Le probabili formazioni di Juventus -alle 20.45) JUVENTUS (...

LIVE Napoli-Milan, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: si riparte dallo 0-1 dell'andata al 'Maradona' OA Sport

28esima giornata di campionato, al PalaBarbuto af affrontare la GeVi Napoli arriva la Bertram Derthona, squadra terza in classifica e già qualificata ai playoff. La formazione di ...Gara di cruciale importanza per la lotta salvezza quella che andrà in scena sui legni del Pala AGSM-AIM Forum di Verona tra la Tezenis di coach Ramagli, reduce dalla vittoriosa trasferta ...