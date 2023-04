LIVE Milan-Lecce 2-0 | ancora Leao!

A San Siro ildi Pioli tornerà dopo la qualificazione alla semifinale di Champions conquistata contro il Napoli , ad aspettarlo ci sarà il Lecce desideroso di conquistare punti ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,e Lecce si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...Di contro, la capolista guidata in panchina da Luciano Spalletti, si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla Champions per mano dele ha tutta l'intenzione di rifarsi, visto anche il pareggio ...

Diretta Milan - Lecce (2-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Serie A 2022/2023, 31a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.A San Siro il Milan deve rispondere all'Inter vittoriosa a Empoli per cercare di riagganciare momentaneamente la Roma in classifica. In avvio i rossoneri ci provano con Tonali, poi Chiffi fischia un r ...