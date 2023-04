LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023 in DIRETTA | Vollering e Longo Borghini al comando quando mancano 10 km alla fine

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.35 12.22 L’olandese tira, la quale non vuole dare il cambio all’avversaria. 12.21 Demiè sicuramente più veloce in volata rispetto all’azzurra, ma uno sprint a due può essere sempre imprevedibile. 12.20 Il distacco del duo di testa sul quintetto alle spalle è di 20?. 12.18 Dieci chilometri. 12.17 SI STACCA REUSSER! In questo momento la gara è comandata da, più indietro c’è Van Vleuten con Gaia Realini e Marlen Reusser, insieme a Elise Chabbey e ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi al 50° km. Undici in fuga con 4'30" sul gruppo La Gazzetta dello Sport

Edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche (prima edizione nel 1892). Percorso di 260 km con partenza da Liegi verso il confine con il Lussemburgo e ritorno nella ci ...Ciclismo, la diretta scritta della Liegi-Bastogne-Liegi 2023: gli aggiornamenti live e il risultato in tempo reale della corsa ...