LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023 in DIRETTA | Reusser sola al comando | il gruppo ha 1? di distacco

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.35 11.41 Terminata la Redoute, le ragazze stanno affrontando un falso piano che potrebbe favorire. 11.39 PARTE VAN VLEUTEN! Rompe gli indugi la campionessa iridata: a ruota dell’olandese troviamo Vollering, Realini, Longo Borghini e Mavi Garcia. 11.37 Ilnon sembra voler reagire all’azione dell’esperta elvetica. 11.36 Ha un altro passoe stacca l’australiana, andando via in solitaria: il vantaggio sulsale raggiungendo il minuto. 11.35 Se ne vanno in due: Marlen(Team SD Worx) e Amanda Spratt (Trek-Segafredo). 11.34 Inizia ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...30 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Ciclismo - Le Classiche del Nord 2023:/ Bastogne /(...Sportface vi racconterà questa giornata in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla dell'edizione 109 della. STARTLIST E ...STARTLIST E FAVORITI ORARI, TV E STREAMING - La2023 scatterà dal chilometro zero alle ore 10:... Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, pagelle e ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2023 in DIRETTA: sfida stellare tra Evenepoel e Pogacar, Ciccone outsider OA Sport

Edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche (prima edizione nel 1892). Percorso di 260 km con partenza da Liegi verso il confine con il Lussemburgo e ritorno nella ci ...Ciclismo, la diretta scritta della Liegi-Bastogne-Liegi 2023: gli aggiornamenti live e il risultato in tempo reale della corsa ...