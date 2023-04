LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023 in DIRETTA | quattro ragazze al comando | il gruppo è distante 45?

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.35 11.21 Scollinata la sesta còte di giornata, il Col du Maquisard. Il quartetto almantiene una trentina di secondi di margine sulle inseguitrici. 11.19 Niewiadoma viene risucchiata dal, il quale ha alzato il volume della radio avvicinandosi notevolmente al quartetto di testa: 30? di ritardo a 45 km alla conclusione. 11.17 Inizia la scalata del Col du Maquisard (2,9 km al 5,1%). 11.15 Foratura per Niewiadoma: la polacca è costretta a fermarsi per cambiare la bicicletta, perdendo una quindicina di secondi rispetto alle compagne di fuga. 11.14 Chilometro dopo chilometro il...

