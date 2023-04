LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023 in DIRETTA | Longo Borghini e Realini nel gruppo di testa a 15 km dal traguardo

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...30 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Ciclismo - Le Classiche del Nord 2023:/ Bastogne /(...Sportface vi racconterà questa giornata in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla dell'edizione 109 della. STARTLIST E ...STARTLIST E FAVORITI ORARI, TV E STREAMING - La2023 scatterà dal chilometro zero alle ore 10:... Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, pagelle e ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi al 50° km. Undici in fuga con 4'30" sul gruppo La Gazzetta dello Sport

Edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche (prima edizione nel 1892). Percorso di 260 km con partenza da Liegi verso il confine con il Lussemburgo e ritorno nella ci ...Ciclismo, la diretta scritta della Liegi-Bastogne-Liegi 2023: gli aggiornamenti live e il risultato in tempo reale della corsa ...