LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023 in DIRETTA | gruppo compatto a 90 km al traguardo

10.04 Ilsta affrontando il Cote de Mont-le-Soie (2 km al 5,4%), la prima asperità di giornata. Ripresa dalEraud quando mancano poco più di 90 km alla fine. 10.00 Le azzurre vorranno recitare un ruolo da protagonista nella gara di oggi: in particolare occhio a Gaia Realini (Trek Segafredo), sul podio nella Freccia Vallone di quattro giorni fa, e a Silvia Persico (UAE Team ADQ), in striscia aperta di piazzamenti in top-ten (5). 9.55 Una favorita su tutte, Demi Vollering: la 26enne del Team SD Worx vuole calare il tris nelle Ardenne dopo i successi nell'Amstel Gold Race e nella Freccia Vallone,

Ciclismo - Le Classiche del Nord 2023: Bastogne. Sportface vi racconterà questa giornata in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla dell'edizione 109 della. STARTLIST E FAVORITI ORARI, TV E STREAMING - La2023 scatterà dal chilometro zero alle ore 10. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, pagelle e

Edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche (prima edizione nel 1892). Percorso di 260 km con partenza da Liegi verso il confine con il Lussemburgo e ritorno nella ci. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023, g