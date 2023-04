LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2023 in DIRETTA | cinque ragazze al comando | il gruppo ha un minuto di distacco

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.35 11.13 50 km alla fine della gara. 11.10 Mancano quattro delle nove salite principali presenti nel tracciato: la prossima è il Col du Maquisard, il cui inizio è distante 4 km. 11.08 Si abbassa leggermente il vantaggio dellebattistrada: ildalle inseguitrici è ora di 50?. 11.06 Si sono ritirate la statunitense Krista Doebel-Hickok e la canadese Sara Poidevin, entrambe facente parti del team EF Education-EasyPost. 11.03 Terminato l’attacco del Col du Rosier, lesono impegnate in un tratto decisamente tortuoso in discesa quando mancano 55 km al traguardo. 11.00 Marta ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2023 in DIRETTA: sfida stellare tra Evenepoel e Pogacar, Ciccone outsider OA Sport

