LIVE Italia-Ungheria 3-2 | Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA | triplo punto azzurro nel secondo end

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.37: Constantini piazza anche la seconda stone azzurra a. Vediamo cosa riesce a fare Tatar 7.34: Stone azzurra aprima degli ultimi due tiri del terzo end 7.29: Stone ungherese adopo i primi 4 tiri del terzo end 7.24: Non sbaglia Stefania Constantini e conquista i 3 punti per la squadra azzurra che passa a condurre: 3-2 7.23: Manca la bocciata Tatar al penultimo tiro e regala all’la possibilità del7.22: Due stone azzurre aquando mancano 2 tiri alla fine dell’end 7.18: Una sola stone azzurra nella casa dopo 4 tiri delend 7.13: Inizia in salita la strada dell’che subisce 2 punti nel primo end. ...

LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA: altra sfida da vincere per Constantini e Arman OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00: Sta per iniziare l’incontro, mano per l’Ungheria in apertura 6.58: Squadre sul ghiaccio, tra poco si parte 6.55: Il Mondiale prevede la partecipazione d ...Helbiz Live, Serie B 2022/23 34a Giornata, Palinsesto Telecronisti (21, 22, 23 Aprile), Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo quest ...