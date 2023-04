LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | fasi di riflessione in uscita dall’apertura

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:49 Arriva 13… h5 per Nepo, un piano particolarmente interessante che può dar vita (in chiave futura) a un finale magari con leggero vantaggio per il cinese, ma tutto da dimostrare in termini di possibilità di sfruttarlo. 11:47 13. Td1 di, anche qui mossa naturale prima di effettuare l’arrocco corto. 11:44 12… De7, mossa tranquilla del Nero. 11:42 Due le partite che si trovano negli archivi per corrispondenza. Just 2 draws left at @ICCF Official server games db at this point. #Nepopic.twitter.com/EE0vNSXEkl — Leonardo Ljubi?i? (@LeoLjubicic66) April 23,11:38 Prima lungadi Nepo, che ha speso 10 minuti ora. 11:35 In questa ...