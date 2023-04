LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | decima partita patta in tre ore | il russo rimane avanti nel match

(Di domenica 23 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:09 Per quest’oggi è tutto, domani l’undicesimacon5,5-4,5. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:08 La posizione finale, per così definirla. 14:06 Ovviamente con i soli Re sullaera nessuno può vincere, ma anche con il solo pedone h il finale è patto a gioco corretto, visto che il Nero può tranquillamente muoversi tra la colonna g e quella h impedendo la promozione. Si tratta di un finale teorico di base. 14:05 41. Tb5 Rf6 42. Rg3 Txf5 43. Txf5+ Rxf5 44. h4 Rg6 45. h5+ Rxh5. 14:04 39… f5 40. gxf5 Tf4. Per entrambi ora un’ora in più. 14:03 33… Txe5 34. ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo difende il vantaggio OA Sport

Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La nona partita Buona giornata a tutti, e ...