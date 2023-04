LIVE Empoli-Inter | le formazioni ufficiali | Zanetti conferma | Inzaghi sceglie il turnover

- L' Inter di Simone Inzaghi riparte daper dare la caccia al quarto posto. I nerazzurri, reduci dal pareggio in Champions League contro il Benfica che è valso la qualificazione in semifinale e l'euroderby contro il Milan, puntano al ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,ed Inter si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In apertura la presentazione della giornata sportiva e linea aper l'anticipo di Serie A delle 12.

Diretta Empoli-Inter ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Serie A 2022/2023, 31a giornata. Le ultime notizie sulla partita Empoli-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Le probabili formazioni di Empoli-Inter, match che aprirà la domenica della 31esima giornata di Serie A: nell'Inter assente Mkhitaryan ...