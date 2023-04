LIVE Empoli-Inter 0-1 | Perisan salva su Calhanoglu | la traversa su De Vrij

(Di domenica 23 aprile 2023) Tolti i panni da top 4 europea, è già tempo per l’di rituffarsi nel campionato e nella serrata lotta per un posto...

- L' Inter di Simone Inzaghi riparte da(calcio d'inizio alle 12.30) per dare la caccia al quarto posto. I nerazzurri, reduci dal pareggio in Champions League contro il Benfica che è valso la qualificazione in semifinale e l'...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,ed Inter si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...... rasoterra alla destra di Perisan si riparte con il secondo tempo del match, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo trae Inter sul punteggio di partenza. ...

Diretta Empoli - Inter (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Dopo il lunch match Empoli-Inter, scendono in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie A Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese Per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, ...Serie A 2022/2023, 31a giornata. Le ultime notizie sulla partita Udinese-Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.