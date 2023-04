LIVE Empoli-Inter 0-0 | Gagliardini il più pericoloso dei suoi

(Di domenica 23 aprile 2023) Tolti i panni da top 4 europea, è già tempo per l’di rituffarsi nel campionato e nella serrata lotta per un posto...

Ecco le formazioni di- Inter:(4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. ZanettiINTER (3 - 5 - 2): Handanovic;...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,ed Inter si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...- L' Inter di Simone Inzaghi riparte da(calcio d'inizio alle 12.30) per dare la caccia al quarto posto. I nerazzurri, reduci dal pareggio in Champions League contro il Benfica che è valso la qualificazione in semifinale e l'...

In campo alle 12.30 Empoli-Inter 0-0 LIVE Smaltita la sbornia da Champions League e superato il caso Lukaku con il presidente della Figc Gabriele Gravina che ha concesso la grazia e tolto la ...EMPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 3' - L'Inter guadagna il primo corner del match. 2' - Lukaku salta Luperto e mette in mezzo, palla raccolta da Bellanova il cui cross ...