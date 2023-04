LIVE – Brindisi-Trento 12-14 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventottesima giornata dellaA1di. Interessante scontro diretto tra due squadre in piena zona playoff: gli uomini di coach Vitucci, che hanno vinto gli ultimi due incontri giocati tra le mura amiche, sono infatti sesti in classifica a quota 28 punti, mentre la squadra di coach Molin insegue ad appena una vittoria di distanza, nonostante le due sconfitte subite nelle ultime due giornate. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 23 aprile sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...