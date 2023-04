Litio | perché il Cile ha deciso di nazionalizzare l’industria

Leggi su formiche

(Di domenica 23 aprile 2023) Il presidenteno Gabriel Boric ha annunciato nella giornata di giovedì, durante una trasmissione televisiva a livello nazionale, i suoi piani per la nazionalizzazione deldelnel Paese. La nuova governance imporrà a tutti i nuovi progetti estrattivi e di raffinazione dell’oro bianco di instaurare partnership pubblico-private, gestite dallo Stato. Seppur i contratti esistenti non verranno vietati, il presidente Boric ha espresso comunque l’ottimismo per la rinegoziazione di quest’ultimo nel nuovo quadro legislativo, con l’obiettivo di strappare termini più favorevoli per la comunità nazionale e i gruppi locali coinvolti dalle attività estrattive. Ilè già, secondo i dati dello US Geological Survey, il secondo produttore mondiale di carbonato di(Lce) dietro all’Australia, ...