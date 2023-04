L' Inter ritrova Lukaku e batte l' Empoli 3-0

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Dopo cinque turni di astinenza l'torna a sorridere anche in campionato sulle ali di unto Romelu, protagonista del successo esterno sul campo dell'. Al Castellani finisce 3-0 per i nerazzurri proprio grazie alla doppietta del belga, cui si aggiunge anche l'assist per Lautaro Martinez nel finale: la squadra di Simone Inzaghi sala a 54 punti in classifica scavalcando momentaneamente al quinto posto il Milan, mentre gli uomini di Zanetti, al 13 ko in campionato, restano fermi a quota 32 con sole sei lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Migliore l'avvio dei nerazzurri che dopo pochi istanti creano il primo pericolo con Brozovic, che si avventa su una respinta corta dopo un corner di Calhanoglu, trovando il corpo di Baldanzi con una conclusione mancina. A ridosso del ...