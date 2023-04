L’intelligenza artificiale non scende in piazza | non sciopera E questo piace ai techno baroni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Pubblichiamo un estratto dal nuovo libro di Loretta Napoleoni “-capitalism, the menace of AI and the fight to restore tomorrow”, Seven Stories Press, New York, 2024 Copyright Seven Stories Press *** Nel 2015 un gruppo di investitori tra cui Sam Altman, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, John Schulman ed Elon Musk fonda OpenAI – Musk lascerà l’impresa nel 2018 non riuscendola a controllare. Altri investitori vintage dell’high tech come Peter Thiel, Reid Hoffman, Jessica Lingston e Oliver Grabias si uniscono al gruppo perché intuiscono il potenziale rivoluzionario e finanziario del prodotto su cui OpenAI sta lavorando, e cioè i Large Language Models (LLM), i grandi modelli linguistici. LLM sono infatti la replica tecnologica dell’attività del cervello umano perché scaturiscono da un sistema che riproduce l’architettura della ‘rete neurale’ umana. Nel ...