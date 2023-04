Ligue 1 | Balogun a secco | LIVE Montpellier-Rennes Stasera Lione-OM

... la 32a giornata di1 si chiude oggi con le ultime sette partite di questo turno. Ad aprire la domenica di calcio francese è il Reims di, che contro lo Strasburgo proverà ad aumentare ...MARSIGLIA- Nuova pretendente per Folarin, giovane attaccante in forza al Reims di proprietà dell'Arsenal e in questa1 autore di 19 gol. Stando a quanto riferisce Footmercato.net , anche il Marsiglia si sarebbe inserito per il ...18 gol e 3 assist sin qui, in 30 presenze complessive di1 . Davvero niente male per un attaccante della sua età. A stupire disono le abilità tecnico - tattiche. Un talento offensivo ...

Interrogé par Téléfoot, Alexandre Lacazette (OL) a affiché envoyé un message clair à Kylian Mbappé (PSG) au sujet du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1.Strasbourg mène à la pause face à Reims grâce à un doublé de Habib Diallo. Il ne fallait pas être en retard pour le coup d’envoi de cette journée de Ligue 1. Opposé à Reims à la Meinau, Strasbourg s’e ...