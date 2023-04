Liga 2022 2023 | cuore Siviglia | 2-1 sul Villarreal all’ultimo respiro

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Chenel posticipo domenica de La! Un gol al 94? di Youssef En-Nesyri manda in paradiso gli uomini di Jose Luis Mendilibar, che battono 2-1 ile conquistano la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Una squadra che si è totalmente ritrovata nell’ultimo periodo e, se fino a un mese fa rischiava di retrocedere, adesso si ritrova in semifinale di Europa League e al 12esimo posto del campionato nazionale. 38 punti per il(10 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte), mentre ilperde per la seconda volta di fila e resta sesto a quota 47 (14 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte). 3-1 per il Maiorca, nel pomeriggio, contro il Getafe score maturato in particolare grazie alla doppietta del sudcoreano Kang-in Lee. Torna al successo, infine, ...