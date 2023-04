Liegi-Bastogne-Liegi | vince Evenepoel  Pogacar cade male e si frattura il polso

Ladoveva essere la gara della sfida tra Pogacar ed Evenepoel ma la caduta dello sloveno, dopo 85 chilometri di gara, ha spianato la strada al campione del mondo in carica. Il ...Remco Evenepoel ha rispettato i favori del pronostico e per il secondo anno consecutivo, alla seconda partecipazione, ha fatto sua la classica monumento della. Perso il suo grande rivale Tadej Pogacar a causa di una caduta all'85o chilometro dei 258,5 in programma, il belga ha sferrato il decisivo attacco sulla storica C te de la ...Il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, ha vinto per distacco l'edizione n. 109 della, bissando il successo dell'anno scorso. Era dal 1998, quando ci riuscì Michele Bartoli, che un corridore non vinceva la '' per due anni di seguito. .

Remco Evenepoel ha vinto l'edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, 258 km con partenza e arrivo a Liegi e 11 cote da superare. Il 23enne campione del mondo belga della Soudal-Quick Step si è i ...