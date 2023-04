Liegi-Bastogne-Liegi | Tadej cade | Remco vince

(Di domenica 23 aprile 2023) Il campione del mondo,Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto per distacco l’edizione 109 della. Al secondo posto si è piazzato il britannico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), staccato di 1’06, che ha preceduto il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) e l’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post). A 36 anni dalla terza vittoria consecutiva di Moreno Argentin, un corridore in maglia iridata conquista nuovamente la Doyenne, la più antica tra le cinque classiche monumento.Doveva avere luogo oggi il tanto atteso scontro tra i due golden boy del ciclismo mondiale. Invece, una inopinata caduta dopo 85 chilometri di gara del favorito numero uno,Pogacar (UAE Team Emirates) ha spianato la strada al rivale fiammingo e al ...

Il duello più atteso da tutti non si è visto, ma è stata comunque unastorica grazie alla doppietta messa da Remco Evenepoel , tornato alle gare un mese dopo la Volta Catalunya per confermarsi campione della Doyenne. La sfida con il "cannibale" ...Il migliore degli azzurri allaè stato Ciccone, che ha chiuso 13esimo. Queste le sue parole: "Laè di per sé una gara dura, e oggi lo è stata ancora di più, visti la pioggia e il freddo che abbiamo ...Ladoveva essere la gara della sfida tra Pogacar ed Evenepoel ma la caduta dello sloveno, dopo 85 chilometri di gara, ha spianato la strada al campione del mondo in carica. Il ...

Alla fine non si è consumata l’attesa sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Con lo sloveno ritiratosi agli albori della Liegi-Bastogne-Liegi 2023, c’è stata via libera per il belga che è scattato ...Remco da padrone, nonostante il ritiro di Pogacar abbia spostato il peso della corsa tutto sulle spalle. Sufficienza per l’Italia ...