Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | Tom Pidcock | “Ho dato tutto sulla Redoute | ma Evenepoel era in forma strepitosa

(Di domenica 23 aprile 2023) Alla fine non si è consumata l’attesa sfida tra Tadej Pogacar e Remco. Con lo sloveno ritiratosi agli albori della, c’è stata via libera per il belga che è scattatoper involarsi al secondo successo consecutivo alla Doyenne. Al secondo posto si è piazzato Tom. Il britannico ha provato a rimanere sul campione del mondo, ma ha dovuto desistere dopo pochi chilometri, dovendosi accontentare della piazza d’onore battendo allo sprint Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Ben Healy (EF Education-Easypost). Il britannico non si nasconde dietro un dito e sottolinea come il vincitore di oggi avesse una marcia in più: “Oggi è stata una giornata dura. ...