Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | Santiago Buitrago | “Ho fatto il massimo | orgoglioso di questo podio”

Queste le parole di Remco Eveneòpole , vincitore dellaper il secondo anno consecutivo. 'Ho l'orgoglio di aver vinto con la maglia iridata, volevo una foto con questa addosso ...Il campione del mondo su strada Remco Evenepoel ha vinto l'edizione numero 109 della. Gara durissima anche per il freddo e un clima umido che ha sfiancato i corridori lungo i 258 km con partenza e arrivo ae 11 cote da superare. Il 23enne belga della ...Bis da fuoriclasse di Remco Evenepoel alla2023 . Il campione del mondo in carica ha conquistato per il secondo anno di fila la Doyenne , la più antica delle Classiche Monumento, con una spettacolare azione nella parte ...

Alla fine non si è consumata l’attesa sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Con lo sloveno ritiratosi agli albori della Liegi-Bastogne-Liegi 2023, c’è stata via libera per il belga che è scattato ...Un risultato storico quello ottenuto da Santiago Buitrago oggi alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il 23enne, col suo terzo posto, è diventato infatti il primo colombiano della storia a salire sul podio della ...